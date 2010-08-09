Президент Румынии "поранил" ухо ватной палочкой

Президент Румынии Траян Бэсеску был вынужден пройти обследование у отоларинголога в связи с тем, что повредил ухо ватной палочкой. О причинах своего визита к специалисту по заболеваниям ушей, горла и носа глава государства рассказал через несколько часов после посещения больницы. Траян Бэсеску отправился к врачу в четверг, 5 августа. Как только об этом стало известно, к больнице приехали несколько десятков журналистов, которые пытались выяснить, что же произошло с румынским президентом. Политические оппоненты 58-летнего Бэсеску предположили, что глава страны, вероятно, страдает от переутомления. Ясность в сложившуюся ситуацию внес сам Бэсеску, который пришел на национальный румынский телеканал. Выступая в телеэфире, президент успокоил всех, кто за него волновался, объяснив, что причиной посещения отоларинголога стало небольшое повреждение уха. Бэсеску рассказал, что утром, после принятия душа, он стал чистить уши, но «ватная палочка вошла как-то не так». Как прошла встреча с отоларингологом и прописал ли врач какие-то препараты, президент не сообщил.