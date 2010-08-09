Умер знаменитый исполнитель роли комиссара Мегрэ

Во Франции на 81-м году жизни скончался известный актер Бруно Кремер - исполнитель главной роли в телесериале "Мегрэ". Смерть наступила еще в субботу, 7 августа, однако агенты актера сообщили о его кончине только в воскресенье. Кремер играл роль комиссара Мегрэ дольше всех в мировом кинематографе. С его участием с 1991 по 2005 годы было снято 54 серии "Мегрэ". Кремер родился 6 октября 1929 года в одном из пригородов Парижа. Долгое время он работал в театре, а не телеэкране появился впервые в 1952 году, снявшись в эпизодической роли в фильме "Длинные зубы". За свою актерскую карьеру Кремер сыграл в 120 фильмах и сериалах.