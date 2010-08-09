Президента Пакистана пытались забросать ботинками

Неизвестный кинул два ботинка в президента Пакистана Асифа Али Зардари во время его выступления перед публикой в Великобритании. Злоумышленник был немедленно задержан службой безопасности и доставлен в отделение полиции. Согласно сообщению, оба ботинка не достигли цели и упали неподалеку от главы Пакистана. Инцидент произошел в субботу в Бирмингеме. За пребывание вдали от Пакистана, в котором вследствие наводнений погибли более 1,5 тысяч человек, Зардари подвергся резкой критике со стороны своих противников.