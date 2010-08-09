Янукович считает, что имя Кучмы вписано в историю золотыми буквами

Президент Украины Виктор Янукович поздравил с днем рождения бывшего главу государства Леонида Кучму. "Глубокоуважаемый Леонид Данилович! Примите искренние поздравления по случаю дня рождения. В этот день выражаю Вам свое глубокое уважение", - говорится в поздравлении президента. "Ваше имя золотыми буквами вписано в летопись становления и развития современной Украины как архитектора экономических реформ и стабильного развития страны, одной из ярчайших личностей в когорте выдающихся деятелей – создателей нашей государственности", – заячвил Янукович.