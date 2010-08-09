К приезду Януковича в Черновцах заасфальтировали канализационные люки

Ради приезда в Черновцы президента Виктора Януковича вдоль маршрута его кортежа проложили новый асфальт. Об этом пишет Коммерсант-Украина. Как известно, в субботу в Черновцах прошли торжественные мероприятия по случаю 70-летия образования Черновицкой области. Однако вместо Януковича на юбилей приехал премьер Николай Азаров. По данным источников в облгосадминистрации, президент не смог приехать из-за того, что, вернувшись в пятницу в Киев, сконцентрировался на отслеживании ситуации с пожарами в Украине. Поскольку с самого начала предполагалось, что в праздничных мероприятиях примет участие Янукович, накануне вдоль маршрута из аэропорта до Черновицкого государственного университета были развешены плакаты "Буковина приветствует президента Украины Виктора Януковича". Также было уложено новое покрытие, которое клали в такой спешке, что заасфальтировали не только выбоины, но и канализационные люки. Торжества проходили в Мраморном зале Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича. "Сейчас я буду почти как Брежнев, если кто помнит", - сказал Азаров, раскрывая текст поздравления, в котором, в частности, говорилось, что "образованием Черновицкой области и ее вхождением в состав Украинской ССР завершилось формирование территории современной Украины". "И такой она останется навеки",- заявил он.