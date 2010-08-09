Билл Гейтс увлекся суперполезной едой

Основатель компании «Майкрософт» Билл Гейтсв начал масштабный проект по выведению новых видов растений, содержащих все необходимые для человека витамины и минералы В качестве основы для этого растения, получившего в мировой науке название «супер-еда», выбрано сорго - злаковая культура. Сейчас несколько групп ученых ведут работы с тем, чтобы с помощью генетической инженерии получить новый вид сорго, способный заменить все другие продукты питания. Их цель - создать уникальный продукт питания, который будет содержать в себе все, что необходимо человеку для нормального развития, передает vesti.ru. Выбор сорго объясняется его невероятной биологической устойчивостью и способностью выживать в самых тяжелых климатических условиях. Еще одна его особенность состоит в том, что оно требует для произрастания очень мало воды по сравнению с другими культурами, включая злаковые. Принадлежащий Гейтсу фонд уже инвестировал в работы по созданию нового поколения злаков 12 млн. долларов.