Из колонии Януковича сбежали три подростка

Из Кременчугской детской колонии сбежали трое осужденных, сообщают местные источники. Трое осужденных за особо тяжелые преступления подростков сегодня ночью сбежали из детской исправительной колонии в Кременчуге. Официальной информации о происшествии пока нет. В управлении Государственного департамента по исполнению наказаний в Полтавской области утверждают, что о происшествии еще не знают. Но, как стало известно из неофициальных источников, начальник управления генерал-майор Николай Исаев уже прибыл в Кременчуг, где началось расследование этого случая. В областной милиции подтверждают информацию о побеге и ожидают информацию о беглецах и их фото. После этого начнется милицейская операция по розыску и поимке преступников. Как известно, именно в этом исправительном заведении Виктор Янукович в свое время отбывал первое заключение.