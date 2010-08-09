Ельцин ел лосятину, Горбачев — кашки

Шеф-повар Кремля, а ныне российского правительства Анатолий Галкин раскрыл тайну — он поведал о гастрономических предпочтениях советских и российских лидеров последних 30 лет. Галкин, который унаследовал свой пост от бабушки, варившей грузину-Сталину русские щи, рассказал, что президент СССР Михаил Горбачев предпочитал русскую кухню. «На завтрак ему всегда подавали омлет или яичницу и кашу. Чтобы было не менее пяти сортов каши. Он мог положить по ложечке каждой. Обязательно молочко кипяченое. И в алкоголе не отказывал — и коньячку немного, и водки», — вспоминает Галкин. При этом Горбачев заблаговременно изучал меню, оставляя ремарки: «Это не буду», «Первое не надо», «Пирожное съешь сам». Для Раисы Максимовны варили кофе «по-восточному», а она отказывалась есть лягушек, змей и прочую экзотику. Но самым привередливым Галкин считает Бориса Ельцина: «Борис Николаевич такой русский у нас мужик был, любитель большого количества мяса, пельменей. Любил кабанятину, лосятину, сибирскую рыбу. Водочку. Русский президент». Нынешние лидеры придерживаются раздельного питания и выбирают овощи, фрукты и зелень. «Меньше жирного. Пьют белое или красное вино»,— поведал Галкин, который теперь накрывает столы для Путина. Под конец встречи с журналистами Галкин поджарил «президентский» тост (хлебцы с яичницей в середине), который готовит на завтрак первым лицам России.