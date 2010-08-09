Обама накормит гостей "нефтяными" морепродуктами

На праздничном ужине в Вашингтоне в честь дня рождения президента Барака Обамы подадут морепродукты из Мексиканского залива, пострадавшего в результате утечки нефти из скважины. Таким образом Обама решил оказать поддержку многомиллиардной индустрии продуктов питания в штатах, выходящих на побережье Мексиканского залива. Компании, поставляющие крабов, креветок, устриц и рыбу, понесли серьезные убытки из-за экологической катастрофы в регионе. Четвертого августа президенту исполнилось 49 лет. Он отпраздновал день рождения с друзьями в Чикаго. На ужине присутствовала популярная телеведущая Опра Уинфри. После празднования президент вернулся в Вашингтон. В воскресенье Барак Обама принял участие в баскетбольном матче звезд Национальной баскетбольной ассоциации США (NBA) вместе с Дуэйном Уэйдом, Кармело Энтони, Мэджиком Джонсоном, Биллом Расселом и другими известными игроками. Вырученные средства будут направлены на помощь раненым американским солдатам.