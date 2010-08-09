Герцогиня Йоркская поставила монарший дом под угрозу банкротства

Долги герцогини Йоркской Сары Фергюссон достигли суммы, превышающей 5 миллионов фунтов. Реальных источников для погашения долгов герцогиня не имеет, проценты по ним в США вышли из-под контроля. Долг оказался вдвое больше, чем предполагалось, и грозит беспрецедентным для монаршего дома банкротством. За всю историю монархии ни один член королевской семьи не объявлялся несостоятельным. Королева Великобритании Елизавета II «глубоко обеспокоена» финансовым положением утопающей в долгах герцогини. Один из финансовых советников Букингемского дворца уже рекомендовал герцогине Саре Фергюссон добровольное банкротство - у нее не имеется реальных источников дохода для погашения долгов. «Никогда прежде ни один из старших членов королевской фамилии несостоятельным не объявлялся, - отмечают британские СМИ. - Но такое развитие событий все более вероятно». Над «планом спасения» Фергюссон работает сам герцог Йоркский, который находится в разводе с женой с 1996 года. Банкротство герцогини грозит стать затруднением, в частности, для самого принца Эндрю, который является специальным представителем Великобритании по международной торговле и развитию. Ситуация осложняется еще и тем, что сама британская королева Елизавета II оказалась в стесненных финансовых обстоятельствах. В середине июля сообщалось о том, что она вынуждена начать распродажу своего имущества. Недавно из-за обрушения пристройки требующего ремонта Букингемского дворца едва не пострадала дочь монарха - принцесса Анна.