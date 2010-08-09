Анне Чапман предлагали сдать товарищей в обмен на жизнь в Англии

Агенты британской разведки MI6 предлагали русской шпионке Анне Чапман дать возможность жить в Великобритании, если она сообщит информацию о других шпионах, которые работают в Соединенном Королевстве. По данным издания Sunday Express, офицеры разведки общались с Чапман в аэропорту Вены в прошлом месяце, где проходил обмен десяти членов шпионской сети на помилованных президентом Медведевым заключенных. Агенты MI6 подошли к Чампан с заманчивым предложением, когда самолет производил дозаправку в столице Австрии, сообщил источник. Однако, по сведениям газеты, девушка отказалась от сделки и улетела в Россию. По словам источника, близкого к британской разведке, общение с Анной проходило перед самым вылетом самолета в Москву. По данным источника, Чапман предложили сохранить британское подданство, несмотря на скандал, и обещали помочь обосноваться в Лондоне. Чапман отказалась, и после ее прибытия в Москву стало известно о лишении девушки гражданства Великобритании. Министерство иностранных дел Великобритании отказалось прокомментировать газете информацию о встрече агентов разведки с Чапман в Вене. Напомним, что 28-летняя Чампан (урожденная Кущенко) с 1999 по 2005 год училась в Российском университете дружбы народов по специальности «экономика». Выйдя в 2002 году замуж за британца Алекса Чапмана, она переехала в Лондон. С 2001 по 2006 годы девушка работала на разные международные компании, в том числе банк Barclays и частную фирму по аренде самолетов NetJets Europe. В 2005 году супруги Чапман развелись, через год Анна переехала в Нью-Йорк, где занялась собственным бизнесом. Чампан открыла агентство Property Finder, которое занималось поиском недвижимости, в том числе и в России, и было ориентировано на русскоговорящих клиентов. 27 июня Чапман была арестована по подозрению в работе на российские спецслужбы. В суде Нью-Йорка она признала себя виновной в заговоре и действиях на территории США в качестве агента иностранного правительства. Отметим, что, вероятно, не все высланные шпионы стремились в Россию так, как Чапман. В частности, в минувшие выходные стало известно о том, что участник шпионской сети Хуан Ласаро, настоящее имя которого, по некоторым данным, Михаил Анатольевич Васенков, хотел бы вернуться в Перу и продолжать там жить со своим перуанским паспортом. Как заявил американский адвокат Ласаро Генезис Педуто, который общается со своим клиентом по телефону, он утверждает, что его зовут Хуан Ласаро, и он не из России, и не говорит по-русски. «Он хочет быть там, куда едет его жена, на ее родину, куда будет легче приехать Хуану-младшему из Нью-Йорка», - отмечает адвокат, под Хуаном-младшим имея в виду сына шпиона, 17-летнего пианиста. По словам коллег, Ласаро говорил по-испански со славянским акцентом и «никогда не рассказывал о своем прошлом». Он получил гражданство Перу в 1979 году. В 1983 году он женился на Вики Пелаес, через два года пара вместе с ее сыном от предыдущего брака переехала в Нью-Йорк. Как считает бывший сотрудник советской разведки Борис Володарский, похоже, Ласаро настолько вошел в роль, что перестал быть русским и начал думать о себе как о Хуане Ласаро.