У Лундгрена в Киеве увели кошелек

Когда звездная голливудская тройка Лундгрен, Стетхэм и Сталлоне пили в одном из столичных ночных клубов, из кармана одного из актеров пропал бумажник со всеми кредитками и тремя тысячами «зеленых». Организаторы визита в Киев звезд боевиков 80-х признались, что Дольфа Лундгрена похитили кошелек, когда актеры после премьеры фильма«Неудержимые» отдыхали в одном из развлекательных заведений столицы. "За стол к актерам подходило очень много народу, – рассказал news.ukrhome.net один из менеджеров ночного клуба. - Все хотели выпить со Сталлоне, творилась неразбериха. Ночью выяснилось, что у одного из актеров вытащили кошелек". Однако шведский блондин не стал поднимать шумихи после обнаружения пропажи и не обратился к украинским милиционерам. Банковские карты он заблокировал по звонку в банк, а наличные средства возместили организаторы. Звездные гости приехали в столицу презентовать свой новый совместный фильм и пробыли в Киеве два дня.