Миллиардер Тарико лишил бывшую жену детей и будет получать алименты

Владелец банка "Русский Стандарт" Рустам Тарико получил через суд право на самостоятельное воспитание двух дочерей - шестилетних Анны и Евы. Кроме того, его бывшая гражданская жена обязана будет выплачивать олигарху в качестве алиментов треть своих доходов, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Михаила Гревцова. Заседания Солнцевского суда Москвы по этому делу длились несколько недель и проходили в закрытом режиме, так как на них была обнародована конфиденциальная информация. В суд Рустам Тарико и его бывшая жена Татьяна Осипова подали два встречных иска. Каждый из родителей требовал оставить детей с ним и назначить треть доходов в качестве алиментов от второго из родителей. Отметим, что бизнесмен Тарико занимает 47-е место в списке самых богатых предпринимателей России, по версии журнала Forbes-2010. Его состояние оценивается приблизительно в 1,5 млрд долларов. Таким образом, Осипова претендовала на 245 тысяч рублей ежемесячно, пишет Life News. Однако суд полностью удовлетворил требования Тарико. Решение было вынесено в прошлую пятницу. Теперь, начиная с 13 апреля и до наступления совершеннолетия детей, Осипова должна будет выплачивать им алименты. Таким образом, случай Тарико и Осиповой стал еще одним в ряду аналогичных судебных процессов между бывшими супругами, борющимися за общих детей, как, например, между сенатором Владимиром Слуцкером и его бывшей супругой - президентом сети фитнес-центров Ольгой Слуцкер, а также певицей Кристиной Орбакайте и бизнесменом Русланом Байсаровым.