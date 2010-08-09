Немецкий маньяк-неонацист готовит покушение на Ангелу Меркель

Немецким правоохранительным органам известен неонацист, готовивший покушение на канцлера ФРГ Ангелу Меркель, однако она не предприняла мер по его задержанию, пишет итальянский еженедельник L'Espresso. О детективной истории с несостоявшимся покушением изданию рассказал на условиях анонимности итальянец, который вращается в кругах немецкоязычных неонацистов. В эти дни Меркель находится в горах в нескольких километрах от города Больцано: она отдыхает и не знает о том, что именно здесь, неподалеку от ее отеля, год назад немецкий неонацист встречался с группой итальянских экстремистов и долго говорил о покушении, которое он намерен организовать против нее, рассказывает InoPressa. Источник, контактирующий с неонацистами, рассказал о Н.Р., 50-летнем немце: "Он одержимый, он хочет устроить против Меркель теракт. Он вооружен, и его планы поддерживают другие немецкие неонацисты". По его словам, Н.Р. живет в Бремерхафене, на берегу Северного моря. Источник продолжил: "Он абсолютно неистовый. Он называет себя нацистом, но главное - он маньяк. Он несколько раз повторил, что если не найдет надежную группу, с которой можно организовать теракт, то нанесет удар сам. "Мне нечего терять", - постоянно повторяет он. Он живет с этой паранойей. Я думаю, что немецкая полиция его недооценила. Я бы не был на их месте таким спокойным, он не болтун, он все говорит всерьез. Даже дочь боится отца и того, что он может сделать". Источник рассказал, что больше года назад террорист действительно встречался с группировкой, которая впоследствии была разгромлена, а ее члены попали в тюрьму. Тогда итальянская группировка отказала немцу в помощи, так как ее целью были итальянцы. Н.Р. говорил, что следует убить всех евреев, но его главной задачей, которую он намеревается выполнить любой ценой, было убийство Ангелы Меркель. Ненависть против главы правительства продиктована ее "левой" политикой и тем, что она, по словам маньяка, ввергла Германию в ад. Не найдя единомышленников в Италии, террорист вернулся в Германию. В ходе допросов неонацистов следователям стало известно о террористе и его намерениях, продолжил информатор. Все сведения были переданы в Министерство внутренних дел. Но, по словам источника, немецкие власти не проводили никаких обысков в доме у Н.Р., он продолжает жить, как и жил: торгуя наркотиками, которые он сам не употребляет.