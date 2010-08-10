Кейт Мосс займется производством джема

Британская супермодель Кейт Мосс решила заняться производством сливового джема на продажу. Первые образцы джема собственного производства модель уже разослала своим друзьям, вообще она намерена распространять варенье через британские магазины. По словам источника, близкого к Мосс, супермодель уже давно интересуется варкой джема, и даже закупила дорогостоящее оборудование для производства варенья под маркой Kate's damson jam (Сливовый джем Кейт). Ягоды для джема супермодель собирает в саду своего поместья у холмов Котсуолдс. «Поначалу варка джема была для Кейт чем-то вроде развлечения. Но семья и друзья очень хвалили сваренный ею джем, и она решила, что поставит дело на поток. Она надеется, что покупателям понравится ее продукт», - говорит источник. Источник также отметил, что в будущем Мосс планирует передать управление своим бизнесом про производству варенья дочери, Лиле Грейс.