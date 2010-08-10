В Киеве ждут Пэрис Хилтон

Наша участница 23-летняя Анна Пославская уже вовсю привыкает к Америке. А улетела туда всего с двумя чемоданами нарядов и своим талисманом — плюшевым мишкой. Национальный костюм для конкурса Аня повезла в ручной клади, ведь платье сшили из настоящих колосков пшеницы, так что Пославская переживала, как бы не помять всю эту красоту! Прихватила девушка и картину с подсолнухами, которую сама вышивала полгода — представит ее на традиционном благотворительном аукционе. В Америке Аня уже успела погостить у владелицы конкурса «Мисс Украина-Вселенная» Александры Николаенко, которая и будет поддерживать украинку, даже провела день в ее спа-салоне. А в начале сентября конкурс красоты «Мисс Украина» пройдет в Киеве. В гости ждут мировых звезд — дизайнера Донателлу Версаче, актрису Еву Лонгорию и даже скандальную светскую львицу Пэрис Хилтон! Кстати, поговаривают, что известная тусовщица Пэрис уже изъявила желание потусить в нескольких киевских клубах.