Издадут дневники Мерилин Монро

Французское издательство «Сей» выпустит книгу о Мэрилин Монро, которая может пролить свет на загадочную смерть легендарной актрисы. Во Франции новая книга под названием «Фрагменты» появится 12 октября. Возможно, одновременно она будет опубликована в США и в других странах. Уже сейчас книге отводят роль главного бестселлера нынешнего года. В 250-страничных «Фрагментах» будут содержаться никогда не печатавшиеся стихи Мэрилин Монро (Marilyn Monroe), отрывки из ее дневников, которые она вела с 1943 года, неизвестные письма, фотографии. Точное содержание книги пока не оглашается, но известно, что Мэрилин вспоминает своих трех мужей и плеяду любовников. И, конечно, главного среди них – Джона Кеннеди. Но самые интересные страницы «Фрагментов» будут посвящены литературным увлечениям кинозвезды. Она, в частности, много пишет о драматурге Артуре Миллере, который был ее мужем с 1956 по 1961 год. «Актриса замечательно рассуждает о Джеймсе Джойсе. С его книгами она познакомилась в 26-летнем возрасте, когда ей пришлось исполнять монолог героини романа "Улисс" Молли Блум. Мэрилин в не меньшей степени восхищалась и Сэмюэлем Беккетом, который только становился известным драматургом. В ту пору она занималась в нью-йоркской Актерской студии. Еще более поразительно ее увлечение Уолтом Уитменом, отцом современной американской поэзии», – цитирует газета «Известия» главного редактора «Сей» Бернара Коммана. Очень радует, что кинодиву интересовала в первую очередь серьезная высокоинтеллектуальная, классическая литература. Современные актрисы вряд ли даже знают, кто такой Джеймс Джойс. Зато каждая вторая актриса – «писательница». Монро ощущала потребность писать, чтобы разобраться в себе самой. В своих дневниках и письмах актриса предстает человеком легкоранимым, погруженным в свои переживания и печали. «Фрагменты» дают ясное представление о незаурядном внутреннем мире актрисы, который находится в противоречии с ее образом голливудской куклы. Мэрилин Монро, урожденная Норма Джин Бейкер, умерла 5 августа 1962 года от смертельной дозы снотворного в своем особняке престижного района Лос-Анджелеса Брентвуд, который недавно был выставлен на продажу. Ни одна из версий о смерти актрисы по сей день не получила реального подтверждения. Их было немало – от самоубийства до расправы над ней спецслужб, учиненной якобы по распоряжению братьев Кеннеди, которые не хотели допустить огласки их любовной связи с актрисой. Идея опубликовать «Фрагменты» принадлежит Анне Страсберг, вдове известного американского режиссера Ли Страсберга, который руководил Актерской студией. Под его началом Мэрилин овладевала актерским мастерством. И согласно ее завещанию, он стал и душеприказчиком кинозвезды. Предстоящие «Фрагменты» – единственная автобиография Мэрилин Монро, которой посвящены сотни книг. Автором двух вымышленных автобиографий был известный романист Норман Мейлер. Наиболее информативной книгой об актрисе часто называют 1000-страничную «Блондинку» американки Джойс Кэрол Оутс, опубликованную десять лет назад.