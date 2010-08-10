Янукович примет маму Индыло

Завтра утром Виктор Янукович встретится с Людмилой Индыло — мамой погибшего в мае нынешнего года в Шевченковском РУВД Киева студента Игоря Индыло. «Да, президент принял такое решение», — подтвердила нам замглавы Администрации президента Анна Герман. Сама Людмила Индыло сообщила нам, что очень хотела поговорить с президентом. «В последнее время у меня все больше оснований утверждать, что смерть сына была не несчастным случаем, потому как в милиции мне не дают четких ответов. Я хочу встретиться с президентом и рассказать ему об этом», — рассказала она нам. Адвокат Людмилы Степановны Сидор Кизин говорит, что одна из последних экспертиз, назначенных по настоянию столичной прокуратуры, еще продолжается. Напомним, по версии правоохранителей, 18 мая 2010 года Игорь Индыло получил смертельную травму, упав в райуправлении.