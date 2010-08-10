Малавиец попросил Мадонну прислать ему фото дочери

Отец малавийской девочки по имени Мерси, которую в 2009 году удочерила Мадонна, попросил поп-певицу прислать ему фотографии дочери. Джеймс Камбева, ранее заявлявший о намерении самостоятельно воспитывать Мерси, также выразил надежду на то, что когда-нибудь сможет увидеть дочь. Впервые Джеймс Камбева дал о себе знать весной 2009 года, после того как Мадонна заявила о желании удочерить Мерси. В одном из своих интервью он назвался отцом Мерси и высказался против удочерения, подчеркнув, что сам готов воспитывать дочь, несмотря на то что никогда ее не видел - мать девочки, юная малавийка (по разным данным, девушке было или 14 или 18 лет), умерла при родах, после чего ребенка отправили в приют. Несмотря на протест со стороны Камбевы летом 2009 года Мадонна получила право стать приемной матерью Мерси и забрала девочку из Малави, не дав ее отцу возможности увидеть дочь. Теперь 26-летний отец Мерси переехал из Малави в Южную Африку, где пытается заработать деньги на билет в Великобританию, чтобы увидеть Мерси. «Я очень рад, что Мадонна взяла на себя заботу о моей девочке. Быть отцом - это большое счастье, и я очень страдаю от того, что не могу видеть дочь каждый день. Я был бы признателен, если бы Мадонна выслала мне фотографии дочери, чтобы я мог понять, как она выглядит сейчас. Ну и конечно, я не оставляю надежды увидеть ее однажды», - говорит Джеймс Камбева. В настоящее время девочка вместе с Мадонной находится в Лондоне, где проходят съемки фильма поп-певицы «W.E.» о романе короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон.