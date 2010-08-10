Президент публично устроил жене сцену ревности (ФОТО)

В прессу просочились фотографии взбешенного от ревности президента Франции Николя Саркози, которого пытается успокоить его супруга Карла Бруни. Папарацци Barcroft Media засняли пару после тяжелого съемочного дня Бруни, которая участвует сейчас в новом фильме Вуди Аллена, пишет La Repubblica. Французские и итальянские СМИ предположили, что причиной ревности стали, возможно, слишком близкие отношения первой леди Франции с ее партнером по фильму Оуэном Уилсоном. Слухи об их связи за пределами съемочной площадки уже ходили в прессе. Однако выдвигаются и другие версии, пишет издание. Возможно, Саркози раздражало слишком большое количество фотографов на съемочной площадке, когда он был не расположен позировать. Испортить настроение изначально могли не столь успешно продвигающиеся дела Саркози в роли главы государства. Опросы общественного мнения в последнее время показывают падение его популярности, а многочисленные скандалы только подливают масла в огонь. Елисейский дворец сдержанно отреагировал на появления фото и комментариев к ним в прессе, заявив: "Ничего не произошло, это чистой воды вымысел. Максимум, что могло быть, это обмен шутками, больше ничего". "Можно с уверенностью говорить только о том, что глава государства в пиджаке и рубашке без галстука на фото действительно выглядит сильно рассерженным. Теперь нам следует дождаться новых фото, тех, что были сделаны во время каникул в Кап Негро, на вилле Бруни-Тедески: папарацци находились на значительном расстоянии из-за выстроенного "пояса безопасности". Нарушитель рисковал штрафом от 15 до 45 тысяч евро и тюремным заключение на срок от 6 до 12 месяцев", - пишет La Repubblica.