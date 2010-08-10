Ричарда Чейни выписали из больницы

Бывший вице-президент США продолжит лечение дома. Ричарда Чейни в понедельник, 9 августа, выписали из больницы, в которой он провел последние шесть недель. В июле этого года бывший вице-президент перенес операцию на сердце. Ему был установлен сердечный насос, который должен восстановить функцию сердечной мышцы. Чейни давно является пациентом кардиологов: еще в 2001 году ему установили кардиостимулятор, а впоследствии политик перенес шунтирование и ангиопластику. Помимо этого, бывший напарник Джорджа Буша-младшего в 2009 году попал в больницу со стенозом спинномозгового канала. Ему была сделана операция. Состояние здоровья Ричарда Чейни в марте 2010 года стало поводом для шутки бывшего президента США Билла Клинтона, который сказал, что реформа здравоохранения (один из основных проектов администрации Барака Обамы) будет принята уже после смерти Чейни и самого Клинтона. Билл Клинтон за последние годы также несколько раз попадал в больницу.