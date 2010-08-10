Билл Гейтс занялся ГМО

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс инвестирует свои миллионы в выведение растений, которые бы содержали все необходимые для человека витамины и минералы, но при этом были бы неприхотливы. Как пишет The Sunday Times, уже есть от чего отталкиваться — от злаковой культуры под названием сорго, которая используется в сельском хозяйстве. Нынче несколько групп ученых работают над тем, чтобы с помощью генетической инженерии получить новый вид сорго, способный заменить все другие продукты питания. Это сорго должно содержать в себе все, что необходимо человеку для нормального развития, а также требовать меньше воды, чем любые другие злаковые. Кроме того, ведутся работы и над другими генномодифицированными продуктами. Например, золотой рис, содержащий много бета-каротина, должен помочь детям избежать слепоты. А в Уганде, где треть детей страдает от недоедания, производятся первые пробные посадки супербананов.