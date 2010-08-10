Мэрилин Монро оказалась поклонницей Джойса и Беккета

В октябре выйдет в свет сборник стихов, дневников и других личных записей Мэрилин Монро. Актриса оказалась поклонницей творчества Джеймса Джойса, Сэмюэла Беккета и Уолта Уитмена. Об этом сообщил Бернар Коммен, редактор сборника стихов, дневников и других личных записей голливудской звезды. Книга «Фрагменты» будет издана французским издательством Seuil и американским Farrar, Straus & Giroux в октябре 2010 года. То, что Монро была знакома с творчеством Джойса и Уитмена, было известно и ранее - так, широкое распространения получили снимки актрисы, читающей «Улисса» и «Листья травы». Однако, по словам Коммена, только издание неопубликованных материалов прольет свет на истинные литературные вкусы кинодивы. Так, в записях личного характера неоднократно упоминается Джойс: Монро открыла его для себя в 26-летнем возрасте и неоднократно читала со сцены отрывки из знаменитого монолога Молли Блум из последней главы «Улисса». Также Монро обожала Беккета: успех к актрисе и писателю пришел практически одновременно, в 1950-х. То, что Монро любила стихи Уитмена, Коммен назвал удивительным. Хорошо известно, что у Монро была собрана большая домашняя библиотека, в которой были, в частности, книги Джорджа Бернарда Шоу, Теннесси Уильмса, Дэвида Герберта Лоуренса, Эрнеста Хэмингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и Джона Стейнбека. «Улисса» из библиотеки Монро в 1999 году продали на аукционе Christie's за 9200 долларов. Редактор сборника напомнил, что в течение непродолжительного времени Монро слушала курсы по литературе и искусству в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA). Актриса была вынуждена прекратить учебу, так как ее присутствие отвлекало других студентов. В книгу, помимо прочего, войдут ее конспекты по истории искусства эпохи Возрождения, а также письма. Благодаря публикации «Фрагментов» станет ясно, что и у самой Монро был талант к литературе, заявил Коммен.