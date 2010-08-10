Заместитель прокурора Джанкоя насмерть сбил девушку

Сегодня утром в Джанкое (Крым) произошло ДТП, участником которого стал ответственный работник районной прокуратуры Заир Мемедляев Как сообщает ИА Новый регион, под колеса его автомобиля попала пара. Девушка погибла на месте, а ее спутник находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. «В ДТП 17-летняя девушка получила смертельные травмы, а ее 19-летний товарищ находится в реанимации без сознания. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В настоящее время ведется следствие, которое установит степень вины каждого из участников ДТП», - сообщил агентству источник.