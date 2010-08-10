Усама бин Ладен станет дедушкой близнецов

Суррогатная мать из Великобритании вынашивает близнецов для Омара бин Ладена, сына террориста № 1. Молодая британка Луиза Поллард вместе с невесткой разыскиваемого террориста Усамы бин Ладена Джейн Феликс Браун обнародовала данные о том, что успешно беременна близнецами. Обе женщины позировали для британских журналистов с положительным тестом на беременность. Местная газета Daily Mail опубликовала снимок, сделанный в результате ультразвукового сканирования живота Поллард, которая в конце весны согласилась стать суррогатной матерью для детей Омара бин Ладена и 54−летней Браун, его законной супруги, не имевшей биологической возможности родить собственных детей. На фотографии отчетливо видны два плода на восьмой неделе развития. Близнецы были зачаты из яйцеклетки Браун и сперматозоида бин Ладена в Дубае, куда 24−летняя Поллард летала на самолете, который оплачивала супружеская пара. Ранее Поллард уже предпринимала две попытки зачать внуков Усамы бин Ладена, но все они оказывались неудачными. Узнав о результатах теста на беременность и УЗИ, Браун «расплакалась», а суррогатная мать «была шокирована», пишет Daily Mail. По словам Поллард, она очень надеется, что счастливое известие помирит Браун и живущего в Катаре бен Ладена, поссорившихся в июле. Британские таблоиды полагают, что размолвка произошла из-за нестабильного психического состояния молодого бин Ладена, которому ранее была диагностирована шизофрения: четвертый сын самого разыскиваемого террориста в мире заверял, что слышит в голове голос знаменитого отца. «Омар очень рад. Они с Заиной теперь разговаривают каждый день. Она очень хотела слетать увидеться с ним, но осталась ждать результатов УЗИ. Теперь они готовы, и она отправляется на следующей неделе. Уже практически решено, что они снова будут вместе», — рассказала суррогатная мать, которую пара нашла через специальное агентство. Браун и бин Ладен поженились в 2007 году. Молодой араб стал шестым по счету мужем уроженки Чешира. Ему запрещено въезжать в Британию. Ранее младший бин Ладен требовал предоставить ему политическое убежище в Европе. Поллард живет в Бристоле вместе с мужем-военным. Когда она родит близнецов, те имеют право на получение британского гражданства. При этом их отец рассчитывать на визу не сможет, не устают подчеркивать в министерстве внутренних дел Британии.