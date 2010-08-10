Один километр дороги для Януковича обойдется в миллион долларов

10 августа 2010, 15:19

Дорогу от Киева до "Межигорья" отремонтируют ко Дню Независимости. Строителей для работы сняли с другого участка, они работают по 12 часов днем в 40-градусную жару. Платят, как за обычный рабочий день. Реконструкция одной полосы дороги Киев – Вышгород – Десна протяженностью 8360 метров идет полным ходом. На противоположной полосе, соответственно, наблюдается многокилометровая «тянучка». Говорят, что один километр ремонта такой дороги обойдется минимум в миллион долларов. Впрочем, по официальным данным, это обойдется «всего» в 49 миллионов. «Неужели вы напишете, как мы строим этот «еврик» для Януковича?», - недоверчиво спросил журналистов водитель бетономешалки на дороге, пишет "Сводка". Надо отметить, что дорогу ремонтируют не так, как обычно латают украинские трассы. На старый, но идеально ровный асфальт уложили десятисантиметровый слой выравнивающего покрытия, параллельно начали устанавливать бордюры и менять водозаборы, уверяет издание. Издание отмечает, что в отдельных местах проезжую часть расширили на 2–3 метра. Уже сверлятся лунки для металлического отбойника, на очереди - освещение. Верхний слой асфальта состоит из уникального по прочности материала. По словам мастера участка, «эта щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь не боится ни жары, ни сильных морозов, ни воды, для чего пропитана специальными химическими добавками. В уложенном виде она представляет собой пятисантиметровый слой сверхпрочного клея, по которому уже на следующий день можно ездить на огромной скорости». Стандартная машина такой смеси обходится дорожникам в 31500 гривен - за эти деньги можно залить лишь 50 метров строящейся дороги (средняя ширина — 9 метров), пишет «Сводка». Если учесть, что трасса длиной 8,36 км состоит из двух таких полос, то лишь один слой асфальта потянет на 10,5 миллиона гривен. Но это — незначительная часть затрат. На так называемую «плановую реконструкцию» брошены два подразделения Укравтодора — из Умани и Винницы. По словам уманских дорожников, они еще в июле спокойно занимались трассой Умань – Смела. Но стройку пришлось немедленно свернуть по приказу свыше, и рабочих вместе с техникой в авральном порядке направили в Киев. «Формально мы находимся в командировке, получим нашу обычную зарплату и небольшие командировочные. Нам приходится работать с 7 утра до 7 вечера, с часовым перерывом на обед. Надеемся, что через пару-тройку дней вернемся домой к семьям и будем дальше достраивать смелянскую дорогу», — рассказали рабочие. Укладку полотна осуществляют не ночью, когда прохладнее, а днем, на 40-градусной жаре. Все делается стахановскими темпами, ко Дню независимости пытаются успеть По словам главы Укравтодора Владимира Демишкана, ориентировочная стоимость работ по реконструкции трассы составит 49,7 миллиона гривен. Но эксперты просто смеются над такой оценкой. По словам директора Института города Александра Сергиенко, один километр ремонта подобной магистрали стоит около 1 миллиона долларов. Другие специалисты в области дорожного строительства утверждают: «президентский отрезок» ввиду того, что значительная часть средств уйдет «налево», обойдется еще в 1,5–2 раза дороже. Даже если исходить из цифры 1,5 миллиона долларов, получается, что весь восьмикилометровый с «хвостиком» отрезок выльется минимум в 13 миллионов долларов, то есть в сотню миллионов гривен.

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