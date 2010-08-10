Леонид Кучма отпраздновал 72-летие во Франции?

На свой праздник экс-президент позвал лишь своих самых близких людей: супругу Людмилу, дочь Елену, зятя Виктора Пинчука и внуков Романа и Екатерину. Люди, давно знакомые с Леонидом Даниловичем, утверждают, что отмечать дни рождения в семейном кругу - давняя традиция экс-президента Украины. Исключение из этого правила делают лишь в круглые даты. К примеру, на 70-летие пели Иосиф Кобзон, Таисия Повалий, Филипп Киркоров и Элтон Джон. В этом году решили обойтись без звезд и громких персон. Не пригласили даже соратников. Только самый близкий круг: жена, дети, внуки. Место для празднования тоже выбрали так. Чтобы не привлекать лишнего внимания - на Лазурном берегу Франции (об этом «КП» рассказали источники из окружения экс-президента). Поздравления же от бывших коллег и соратников Кучма предпочел принимать по телефону. - Из-за того, что Кучма находится за границей, а я отдыхаю в Карпатах, пришлось поздравлять его по телефону, - рассказал «Комсомолке» старый друг именинника Ян Табачник. - Я пожелал ему сил и долголетия. Не умолкал телефон экс-президента и в его офисе. Бывшего главу государства поздравляли представители как прошлой, так и нынешней власти, а также представители других государств. А вот нынешний глава Украины своего предшественника поздравил телеграммой. Как президент президенту, Янукович пожелал Кучме сил для служения во благо народа Украины, отметив, что имя Леонида Даниловича вписано «золотыми буквами» в историю становления государства.