Внучка Элвиса Пресли планирует сняться в Безумном Максе

Внучка Элвиса Пресли, модель и актриса Даниэль Райли Кеох, планирует сняться в фильме «Безумный Макс 4: Дорога ярости». Она сыграет одну из пяти жен - женщин, которых главному герою придется защищать от злодеев. Роли еще трех участниц этой группы достались Зоэ Кравиц (дочери музыканта Ленни Кравица), Терезе Палмер («Ученик чародея») и Аделаиде Клеменс («Люди Икс: Начало. Росомаха»). Имя пятой актрисы пока не сообщается, передает Lenta.ru. В фильме также снимутся Шарлиз Терон и Николас Холт. Роль самого Безумного Макса, которого в трех предыдущих фильмах играл Мел Гибсон, исполнит Том Харди. Предполагается, что съемки картины начнутся позже. Оригинальная лента «Безумный Макс» вышла в прокат в 1979 году. К ней было выпущено два сиквела - в 1981 и 1985 годах. Четвертый фильм задумывался достаточно давно, однако работу над картиной постоянно откладывали из-за различных трудностей.