Путин лично потушил два лесных пожара

10 августа 2010, 17:15

Премьер-министр России Владимир Путин принял участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области с борта противопожарного самолета-амфибии Бе-200. Глава российского правительства в ходе получасового полета занимал место второго пилота в кабине самолета и управлял как забором воды в реки Ока, так и ее сбросом на горящие леса в окрестностях Рязани. Всего самолет выполнил два забора воды и два сброса на очаги пожаров. На каждый очаг было сброшено по 12 тонн воды, оба они были потушены. Самолет-амфибия Бе-200ЧС специально разработан на ТАНТК имени Бериева для тушения пожаров. Он может брать на борт до 12 тонн воды. Максимальный взлетный вес самолета - 41 тонна. Крейсерская высота полета - 8 километров, максимальная скорость - 710 километров в час, дальность - до 3,85 тысячи километров. Бе-200, входящий в состав противопожарной авиационной группировки МЧС, которая работает в Рязанской области, базируется на военном аэродроме Дягилево под Рязанью. На этот аэродром из Москвы прибыл самолет главы правительства, после чего Путин сразу пересел на Бе-200. Первоначально премьер занял место в салоне самолета за экраном тепловизора, с помощью которого осуществляется разведка и контроль за лесными пожарами. В полете Путина сопровождали глава МЧС Сергей Шойгу и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Вскоре после взлета глава правительства неожиданно для сопровождавших его лиц и даже пилотов прошел в кабину и занял место второго пилота. Необходимый блиц-инструктаж премьеру провел начальник Управления авиации МЧС, заслуженный летчик России Рафаиль Закиров. Самолет сделал круг и плавно приводнился на реку. Не останавливаясь, Бе-200 за 11 секунд набрал 12 тонн воды и резко поднялся в небо. Спустя несколько минут, машина уже заходила на один из пожаров. Система наведения на цель в самолете установлена аналогичная той, которая работает на стратегических бомбардировщиках Ту-160, пояснил Шойгу. Кроме того, помогает тепловизор: если из иллюминатора горящий лес кажется одним большим облаком дыма, то на тепловизоре хорошо видны светящиеся точки - очаги пожара. Бе-200 снизился на предельно низкую высоту и на вираже сбросил воду на огонь, после чего вновь резко ушел вверх. Во время полета Путин наблюдал за действиями второго самолета Бе-200, который также тушил пожары. Кроме того, во время полета удалось обнаружить степной пожар в опасной близости от двух деревень. Губернатор области прямо с борта самолета позвонил и дал указания местным властям принять меры к тушению. На сегодняшний день в окрестностях Рязани огонь уничтожил значительную часть лесов. Огромные серо-коричневые проплешины выделяются на фоне нетронутых огнем зеленых лесов. На выжженной земле хорошо видны лежащие вповалку березы, корни которых уничтожил низовой пожар. После полета Путин поблагодарил летчиков и с аэродрома направился в поселок Криуша, который серьезно пострадал от лесного пожара в конце июля. Пожары бушуют сейчас в 22 субъектах РФ. Особенно сложная ситуация складывается в Белгородской, Воронежской, Ивановской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Тамбовской областях, Мордовии. В огне погибли 52 человека, около 3,5 тысяч россиян остались без крова.

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