Яна Клочкова учит сына плавать

Пловчиха Яна Клочкова готовит своего полуторамесячного сына к первому морскому курорту в жизни. К серьезным детским заплывам маленького Сашу Яна с кумом Денисом Силантьевым тренируют уже сейчас. За 48 дней с момента рождения у сына Клочковой было более 30 уроков плавания. При этом, как уверяет его мама, Саша обожает купаться. "Сколько раз не купали Сашульку, он ни разу не кричал, я его сейчас и на спинке держу, и на груди, и на бочку ... Как не кручу, а сын даже не пикнет", - хвастается Яна. Водные процедуры спортсменка для сына использует и в качестве релаксотерапии. "Бывает, даже когда малыш капризничает - я его в воду опускаю, он сразу успокаивается. Мы уже шутим, что скоро у нас ванна будет всегда налита стоять, чтобы, как только сыночек заплачет, опускать его в водичку", - рассказывает Клочкова. Первые уроки по плаванию Саше давала тренер, а сейчас Яна сама занимается с ним. "Хочу вырастить из сына спортсмена. И проще научить его плавать до трех месяцев. У малышей сохраняется "плавательный" рефлекс: они не боятся водички, "помнят" ее, когда находились в животе у мамы", - уверяет она. Клочкову полностью поддерживает ее кум, пловец Денис Силантьев. На днях он подарил крестнику первый в его жизни плавательный круг. "Скоро мой крестник едет на море, надеюсь, это поможет ему легче держаться на воде", - сообщил Денис. "А вообще, он должен вырасти сильным спортсменом. Саша с удовольствием выполняет все упражнения, которые требуют его воспитатель и Яна", - радуется кум Силантьев. В свою очередь Яна пообещала вскоре испытать круг на Черном море. Так, уже 1 сентября Клочоква едет со своим первенцем в Ялту, где устроит первый в его жизни заплыв в соленой воде.