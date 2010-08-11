Билл Клинтон уверен, что до весны не доживет

63-летний политик, который недавно выдал замуж единственную дочь, теряет вес, и его здоровье стремительно ухудшается. "Билл убежден, что до следующего года не доживет", - рассказал источник. Говорят, что экс-президент действительно плохо выглядит: он постарел на 10 лет за последний год. "Он пытается оставаться оптимистом и отчаянно надеется, что он сможет прожить достаточно долго, чтобы увидеть внуков, но втайне, он и его друзья дают ему только 6 месяцев жизни", - рассказал приближенный к семье Клинтонов. Напомним, в 2004-м году бывший президент Америки пережил сердечный приступ. С тех пор Билл Клинтон считает, что он обречен. "Его сердце больное, а его артерии засорены. Возникает ощущение, что он обречен и не проживет долго", - отметил источник.