О Лукашенко снимут порнофильм

Российский режиссер Александр Валов, прославившийся пять лет назад порнофильмом о президенте Грузии Михаиле Саакашвили и украинском премьере Юлии Тимошенко, заявил о намерении закончить в ближайшее время новый шедевр откровенного содержания о колхознике Луке (прототип — президент Беларуси Александр Лукашенко) и московских доярках. Как сообщает польская газета Rzeczpospolita, по сценарию картины «Батькино счастье», в совхоз Луки приезжает западная делегация, и председатель для ублажения гостей выписывает из столицы России доярок модельной внешности. Путь дояркам пытаются преградить российские конкуренты Луки, весьма похожие на Путина—Медведева. Съемки фильма «Батькино счастье» Валов начал еще в 2006 году, однако так и не довел работу до конца. Тогда белорусская прокуратура пригрозила режиссеру уголовным преследованием за дискредитацию президента.