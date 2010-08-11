Блогер с путинской рындой может сесть на год

Александр Почкин опубликовал разговор с одним из чиновников райадминистрации. Глава района обвиняет его в клевете. У истории с путинской рындой может оказаться несчастливый конец — глава Калязинского района Тверской области Константин Ильин потребовал привлечь к ответственности за клевету блогера Александра Почкина, чьи критические высказывания о ситуации с пожаробезопасностью в регионе привлекли внимание премьера России Владимира Путина. «Блогер в своем журнале обвиняет меня в том, чего не было, публикует разговор, которого не было. Он дискредитировал власть района, оклеветал меня», — цитирует агентство TverNews слова Ильина, который подал заявление в милицию. Статья о клевете предусматривает штраф до $2,7 тысячи или год тюрьмы. В своем блоге Александр Почкин написал, что лично пришел в райадминистрацию и потребовал от чиновников организовать в деревне пожарные пруды. «Называть фамилию (чиновника, с которым встречался) не буду, потому что всех собак повесят на него, а это с моей стороны неправильно… С Ильиным я не общался», - рассказал блогер.