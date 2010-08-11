Президента ФРГ обвинили в нелюбви к местному хлебу

Новый федеральный президент ФРГ Кристиан Вульф вызвал волну критики со стороны «зеленых» после того, как выяснилось, что, переехав в берлинскую президентскую резиденцию, он продолжает заказывать к столу хлеб и булочки из Ганновера Нижнесаксонский хлеб президенту везут на расстояние в 300 километров. Как сообщает Lenta.ru, представительница «зеленых» Клаудиа Хеммерлинг назвала подобную причуду «сумасшествием», заметив, что и в Берлине можно купить хлеб не хуже ганноверского. Пресс-секретарь Немецкого союза в защиту окружающей среды Кармен Шульце также отметила, что для защиты природы лучше есть продукты местного производства, а не везти их издалека, загрязняя воздух автомобильными выхлопами.