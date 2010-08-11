Путин полетал на самолете-амфибии, тушившем пожары

Премьер-министр России Владимир Путин принял участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области страны с борта противопожарного самолета-амфибии Бе-200 Всего самолет выполнил два забора воды и два раза сбросил на очаги пожаров по 12 тонн воды. В результате пожары были потушены. Изначально российский премьер занял место в салоне самолета за экраном тепловизора, с помощью которого осуществляется разведка лесных пожаров. После взлета Путин прошел в кабину и занял место второго пилота. Необходимый блиц-инструктаж премьеру провел начальник Управления авиации МЧС РФ, заслуженный летчик России Рафаиль Закиров, передает vesti.ru. Отмечается, что во время полета Путин также наблюдал за действиями второго самолета Бе-200, который тушил пожары. Кроме того, во время полета удалось обнаружить степной пожар в опасной близости от двух деревень. По завершении полета Путин поблагодарил летчиков и с аэродрома направился в поселок Криуша, который серьезно пострадал от лесного пожара в конце июля. Рязанская область - один из семи регионов России, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за критической ситуации с пожарами. В результате пожаров в области уничтожено 269 домов, 737 человек остались без крова, 8 людей погибли.