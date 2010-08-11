В США разгорелась борьба за прах Марлона Брандо

В Лос-Анжелесе разгорелась борьба за прах легендарного голливудского актера Марлона Брандо. Спор за останки ведут подруга сына Брандо - Донна Лопес Геон, а также первая супруга Марлона Брандо Анна Кашфи Марлон Брандо скончался в 2004 г., после чего большая часть его праха была развеяна над Долиной смерти и Таити - такова была воля самого актера. Однако небольшую часть пепла на память забрал сын Брандо, Кристиан. В 2008 г. Кристиан умер, и горсть праха его отца забрала Донна Лопес Геон, сообщает Лента.ру. Однако это обстоятельство не устроило первую супругу Брандо Анну Кашфи которая подала на Лопес Геон в Высший суд округа Лос-Анджелес с тем, чтобы получить возможность забрать пепел себе. Тем не менее, в беседе с TMZ.com Лопес Геон заявила, что не собирается отдавать прах Кашфи. «Кристиан не был близок со своими родителями, тем более с матерью. Он не хотел бы, чтобы его собственность досталась ей», - подчеркнула нынешняя владелица горсти праха Брандо. Лопес Геон также рассказала, что «как только поняла, что они (речь, по всей видимости, идет о родственниках Кристиана Брандо) хотят завладеть имуществом Кристиана», она взяла небольшую часть праха Брандо и развеяла его в Беверли-Хиллз. Какое количество праха Брандо у нее осталось после этого, женщина не уточнила.