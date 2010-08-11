Уолта Диснея обвинили в педофилии

Автор новой книги о голливудских тайнах утверждает, что Дисней был геем и растлевал малолетних. В США вышла книга Дарвина Портера «Голливудский Вавилон снова наносит удар». Портер раскопал факты, свидетельствующие о том, что знаменитый мультипликатор Уолт Дисней был геем и педофилом. Портер, который не поленился пообщаться с теми, кто помнит Диснея, выяснил, что в детстве Уолт любил наряжаться в мамины платья, а также пользовался ее косметикой, пока та не видела. В 41 год Дисней женился, но Портер утверждает, что свадьба была всего лишь прикрытием. Дисней якобы арендовал квартиру в Лос-Анджелесе, где его навещали мужчины-проститутки, которым он платил по 100 долларов за ночь. Также Портер пишет, что Дисней был влюблен в мальчика-актера Бобби Дрисколла, прославившегося ролью в диснеевском фильме 1946 года «Песня юга», а в 1953 году озвучившего Питера Пена в одноименном мультфильме. Автор утверждает, что Дисней при каждом удобном случае покрывал мальчика «небрежными поцелуями». Приводятся в книжке и свидетельства самого Дрисколла: «Дисней выкинул меня, как мешок с мусором, как только я перестал быть милым маленьким мальчиком». Актриса Джейн Уайман комментировала эти слухи так: «Между Уолтом и Бобби было нечто, о чем все предпочитали помалкивать, нечто, что требовало дополнительного расследования». Кстати, Бобби Дрисколл умер в 1968 году в возрасте 31 год в полном забвении. После расставания с Диснеем он подсел на героин и полностью ушел из профессии. Его тело смогли опознать по отпечаткам пальцев лишь спустя несколько месяцев после его смерти.