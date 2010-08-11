Кастро: то, что Обаму пока не убили, - просто везение

Кубинский лидер Фидель Кастро считает, что американский Президент Барак Обама должен усилить личную охрану, поскольку его жизнь в опасности. Об этом он заявил в интервью венесуэльской телекомпании Telesur, переданном вчера, 10 августа, по кубинскому телевидению. "Тот факт, что он не убит, - это вопрос везения. Его могут убить, но я не думаю, что они это сделают сейчас. В любом случае, он должен защищать себя. И он знает, как о себе позаботиться", – сказал Кастро. Кроме того, команданте еще раз призвал Обаму не допустить войны с Ираном. Напомним, Фидель Кастро отошел от дел в 2006 году, передав все дела своему младшему брату Раулю. С тех пор лидер кубинской революции почти не появлялся на публике.