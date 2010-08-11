Суд приговорил сестру экс-зятя Ющенко к 4 годам тюрьмы

Киевский Печерский райсуд признал сестру бывшего зятя Виктора Ющенко Елену Гончар виновной в ДТП, при котором погибла 25-летняя киевлянка. Как в частности сообщает "Комсомольская правда в Украине", согласно вердикту суда, Гончар приговорили к лишению свободы сроком на 4 года. Суд установил, что Елена Гончар была пьяна. Напомним, что 30 июля 2009 Елена на джипе "Тойота" в Киеве вылетела на встречную полосу и протаранил "Мерседес" и "Таврию". Девушка, сидевшая в "Таврии" - Алия Аскарова, - погибла. По словам отца погибшей девушки Рифа Аскарова, через несколько дней после похорон ему позвонил Михаил Гончар, брат женщины, которая спровоцировала ДТП. Гончар выразил сожаление, очень просил пощадить его сестру и предлагал выплатить компенсацию в 10 000 долларов. "Вместо этого он требовал нотариально заверенную расписку в том, что я не имею к его сестре никаких претензий и не стану подавать в суд ... Конечно, я отказался", - сказал Аскаров. Следует отметить, что Михаил Гончар является бывшим мужем дочери Виктора Ющенко Виталины, от которого у нее есть дочь. Примечательно, что в 2008 году самого Гончара, который тогда был директором Департамента контроля за производством и обращением спирта, алкогольных напитков и табачных изделий Государственной налоговой администрации, был задержан во время получения взятки в сумме 20 000 долларов США.