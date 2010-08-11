Скарлетт Йоханссон продала виллу с миллионной скидкой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон продала особняк в Лос-Анджелесе за четыре миллиона долларов. Изначально недвижимость предлагалась за 4,95 миллиона долларов. Выполненная в испанском стиле вилла расположена в престижном районе Hollywood Hills. Здание было построено в 1931 году и впоследствии реконструировано. В особняке, общая площадь которого составляет 404 квадратных метра, есть четыре спальни, пять ванных комнат, гостиная, спортивный зал, кинотеатр и зимний сад. На прилегающей территории находятся бассейн и спа-центр. Актриса приобрела эту недвижимость у режиссера Харольда Беккера в 2007 году за семь миллионов долларов. В феврале этого года Йохансон выставила объект на продажу.