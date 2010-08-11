Тягнибок даже не знает, где находится "Феофания"

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягныбок уверен, что украинские народные депутаты лечатся не в Украине. Так он прокомментировал выделение Кабмином десятков миллионов гривен на лечение депутатов. «Конечно, это слишком жирно, - считает политик. - Но тут есть несколько аспектов. Как правило, эти народные депутаты лечатся не в Украине, и тем самым демонстрируют свое пренебрежительное отношение и недоверие к отечественной медицине, за которою переживают только перед выборами». По словам Тягныбока, «еще все зависит от совести, и, соответственно, готовности лечиться на свою зарплату, как это делают все остальные украинцы». «Вот я был народным депутатом Украины восемь лет, но не знаю, где находится эта «Феофания», - говорит он. - Но также думаю, что это одна из схем отмывания средств. Выделяется определенная сумма якобы на нужные благородные вещи. Но на самом деле выделяют больше денег, чем нужно. И потом делаются «откаты» в размере от 10% до 50%». «Думаю, что практически все статьи, особенно те, что касаются обеспечения ВР, Кабмина, Администрации президента, формируются таким образом, чтобы значительную часть иметь в виде откатов, - считает Тягныбок. - Вот и получается, что на самом деле им не лечение в «Феофании» необходимо, а деньги, за которые они смогут поправлять здоровье в Австрии, Германии, США». Напомним, на днях Кабмин выделил Госуправлению делами 100 миллионов 239 тысяч гривен - на лечение депутатов Верховной Рады и руководящего состава органов государственной власти.