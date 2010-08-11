Пэрис Хилтон заказала в ночном клубе шампанского на $450 тыс.

В одном из ночных клубов Нью-Йорка два миллиардера, соревнуясь, заказывали бутылки шампанского Cristal по 600 долларов. В поединке сошлись Дзен Лоу, младший брат малазийского миллиардера Джо Лоу, и Уинстон Фишер, один из учредителей риэлторской компании Fisher Brothers. Победителем оказался Лоу, заказавший шампанского на 2,6 миллиона долларов, и тем самым установив новый мировой рекорд. За «боем» наблюдали Джозеф Ситт, директор компании Thor Equitues, Сэм Назарьян, руководитель компании SBE, и Пэрис Хилтон, которая в тот вечер оставила в ночном клубе 450 тысяч долларов, купив в баре 10 шестилитровых бутылок шампанского.