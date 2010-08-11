Донецкий губернатор считает, что не в деньгах счастье

Губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк считает вопросы журналистов об объемах финансирования объектов коммунальной собственности неуместными. "Слышите, но разве в деньгах счастье, дорогие мои?", - ответил он на вопрос журналистов о стоимости создания Единого координационного центра по подготовке и проведению финальной части Евро-2012. По словам Близнюка, центр создан на базе уже существующего объекта областной коммунальной собственности. "Единственное, вот баннер этот сделали. Ну знаете, сколько он там? Гривень 500 или 700 стоит. Ну столы там, телефоны, прямая связь", - сообщил губернатор. Близнюк также подверг критике методы работы журналистов Донецкой области и дал совет, как правильно подавать информацию. "Вы должны людям показать голое поле, а потом на его месте - стадион Олимпийский. Вы должны показать пустое место и взлетно-посадочную полосу новую", - рассказал Близнюк. Для получения необходимой информации он посоветовал работникам СМИ пользоваться возможностями мировых информационных систем. "Пожалуйста, в Google заходите, смотрите из космоса - все там видно. Печатайте, показывайте, какие проблемы? А вы, извините, вот думаете, вот как бы задать вопрос, чтоб такое вот там Близнюк что-то там сотворил. Не надо этого делать. Давайте вместе работать плодотворно на ту задачу, которую мы перед собой поставили", - призвал журналистов к конструктивной работе губернатор. Как сообщалось, ранее Близнюк рассказал о том, как борется с нарушениями пожарной безопасности.