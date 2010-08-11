Клюеву подарят недорогой оригинальный подарок

Сегодня после заседания Кабмина чиновники будут решать, что подарят на 46-летие первому вице-премьеру Андрею Клюеву . Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал министр культуры Михаил Кулиняк . "Мы после Кабмина обсудим этот вопрос. Еще точно не решили. Поэтому соберемся и будем думать над этим", - отметил он. И добавил, что от Минкультуры Клюев получит интересную книжку. "Еще не знаю, какого автора мы ему подарим. Но подарок должен быть оригинальным. Потому что таким людям, как Андрей Петрович, что-то простое не подаришь. Пусть оно будет материально не дорогое, но обязательно интересное, оригинальное", - отметил чиновник. В свою очередь министр здравоохранения Зиновий Мытник сказал, что имеет личный подарок для Клюева. "Это секрет, что я подарю. Но самый лучший подарок в наше время - это цветы", - добавил он. Напомним, что завтра первый вице-премьер Андрей Клюев празднует день рождения. Ему исполнится 46 лет.