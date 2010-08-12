Абрамович відпочиває без Жукової та сина

Подруга Романа Абрамовича Даша Жукова разом із восьмимісячним сином прибула на Сардинію на яхті Luna. Зараз на цьому острові в Середземному морі на своїй віллі відпочиває батько Дарини, бізнесмен Олександр Жуков. До Сардинії Дарина та Аарон два тижні відпочивали в Сан-Тропе. Затриматися на Лазурному березі Жукової довелося через Мадонну, яка брала яхту "напрокат" для зйомок свого фільму. Проте ні в Сан-Тропе, ні на Сардинії Роман Аркадійович не з'являвся. Разом з приятелями Абрамович подорожує на іншій яхті - Pelоrus - по Скандинавії. Зараз вона пришвартована в порту Стокгольма. Роман Аркадійович вже встиг прогулятися Королівським парком і поїсти в одному з найкращих ресторанів столиці Швеції.