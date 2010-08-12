Черновецкий и Кличко хотят купить слона

В скором времени в столичном зоопарке вновь может появиться слон, а то и два. Сейчас руководство зверинца ведет переговоры о покупке, поскольку дарить животных после скандала в киевском зоопарке нам уже не хотят. Деньги рассчитывают взять у меценатов. Правда, опекунов у столичного зверья становится все меньше. Как рассказали «Сегодня» в зоопарке, переговоры уже близки к завершению. «Сейчас общаемся как с азиатскими, так и европейскими странами. Пока в те условия, которыми мы располагаем, можем завезти две самки или одного самца (самки одиночество не выносят, — Авт)», — говорит директор зверинца Светлана Берзина. Если слон приедет к нам из Европы, то обойдется вместе с оплатой дороги примерно в 240 тыс. грн., а если из Азии — не менее 800 тыс. «Поскольку из-за недавних скандалов надеяться на получение слона в подарок киевскому зоо не приходится, выложиться им придется по полной, ведь сейчас продажа слонов возможна только в Бирме и Мьянме. Остальные азиатские страны, как и европейские, запретили продажу своих слонов. Так что если покупать в Азии, то один слон обойдется с доставкой около 100 тыс. евро (1 млн грн.), ведь обычно их транспортируют пароходом или специальным чартерным рейсом», — считает директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий. В Украине думают, как избежать подобных трат. «Сегодня» удалось разузнать, что сейчас идут переговоры, дабы слоны приехали к нам из Голландии. «Зоопарк договаривается с голландской зооторговой компанией, которая закупает животных в других странах и поставляет их в разные зоосады. До конца года вопрос должен решиться», — говорит источник в мэрии. Цену сделки не называют. Кто же все-таки даст денег на слона и есть ли желающие, в зоопарке не говорят. Но как сказали нам в мэрии, Леонид Черновецкий подумывает о том, чтобы приобрести за свой счет замену умершему подопечному: «Леонид Михайлович думает помочь деньгами, а потом взять нового слона под опеку». Любопытно, что вечный оппонент мэра накануне предвыборной кампании также готов везти нам слона. «Я готов профинансировать покупку, но не уверен, что при нынешнем руководстве города, нового слона не постигнет участь старого», — сказал нам Виталий Кличко. У зоопарка становится все меньше опекунов. Если в 2009-м их было 40, то в этом пока только 19. «Из столичных чиновников продлили договора только начальник главка жилобеспечения Михаил Голица и глава «Киевтранспарксервис» Елена Полищук», — говорит Берзина. Голица заботится об индийском дикобразе Дике, а главная парковщица — о 42 амфибиях. Напомним, ранее заммэра Анатолий Голубченко опекал двух зубров, экс-заммэра по земле Александр Луцкий — корову породы «Скот Ватусси», экс-заммэра Сергей Рудык — павиана, экс-заммэра Виталий Журавский — журавля. Новое руководство города под опеку животных брать не хочет. «Я еще ни разу в зоопарке не был. Но думаю, не стану никого выбирать. У меня очень много работы: буду создавать систему, при которой сам зоопарк мог бы обеспечить надлежащий уход за животными и без помощи заместителей мэра», — сказал нам и. о. главы КГГА Александр Попов.