Повара бин Ладена посадили на 14 лет

Суд Гуантанамо приговорил к 14 годам тюремного заключения Ибрагима аль-Кози – бывшего повара и водителя главы террористической сети «Аль-Каида» Усамы бин Ладена. Уроженца Судана обвинили в заговоре и сотрудничестве с террористами. Суд полностью доказал вину аль-Кози, который не только готовил для главаря «Аль-Каиды», но и охранял его. Предполагается, что он долгое время помогал ему скрываться от американских военных. Схватить аль-Кози удалось в 2001 году, когда он попытался скрыться из укрепленного района Тора-Бора в Афганистане. С тех пор он находился в лагере для пленных боевиков на американской базе в Гуантанамо. Не исключено, что в итоге приближенный бин Ладена отсидит меньше положенного ему срока. По некоторым данным, он полностью признал свою вину, за что ему положено определенное снисхождение. Сначала, правда, аль-Кози утверждал, что был простым поваром, но потом рассказал и о своих прегрешениях. Стоит отметить, что суданец стал четвертым осужденным узником Гуантанамо за все время, что президентом США является Барак Обама. Еще около 180 пленных по-прежнему ждут суда. Напомним, что во время избирательной кампании Обама обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо в кратчайшие сроки. Однако этим планам не суждено было сбыться. Президент не сумел договориться с Конгрессом по поводу того, куда переправить находящихся там узников.