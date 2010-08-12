Принцесса Швеции ответит за яхту, а президент Германии – за булочки

Шведы уличили свою любимую принцессу Викторию в коррупции. Дело в том, что после ее свадьбы 19 июня с фитнес-тренером Даниэлем Вестлингом молодожены отправились в свадебное путешествие на Карибы на самолете и яхте шведского бизнесмена Бертила Хальта. А по законодательству Швеции официальные лица не имеют право принимать любые подарки от шведских граждан. Это расценивается как взятка официальным лицам. Трое шведов изложили данную мысль в своем заявлении в национальное антикоррупционное подразделение прокуратуры королевства. Как сообщает The Local, законопослушные налогоплательщики просят разобраться в обстоятельствах свадебного путешествия Виктории. В прокуратуре заявление приняли и готовы начать проверку. В первую очередь им нужно разобраться в вопросе, действительно ли кронпринцесса считается официальным лицом. «Это была частная поездка и свадебный подарок старого друга королевской семье», — заявил пресс-секретарь короля Карла XVI Густава Ульрик Нэсхольм. А новому президенту Германии Кристиану Вульфу придется ответить за... булочки. «Зеленые» выяснили, что, переехав в берлинскую президентскую резиденцию из Нижней Саксонии, где Вульф был премьером, он продолжает заказывать к столу нижнесаксонские хлеб и булочки из Ганновера, которые ему везут автотранспортом на расстояние в 300 км. Поставки элитного хлеба в Берлин происходят пять раз в неделю, что, по мнению «зеленых», наносит ущерб окружающей среде.