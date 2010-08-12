Жизни Инны Вирастюк уже ничего не угрожает

Беда с самым сильным человеком Украины приключилась чуть больше недели назад. В Киеве его джип Mitsubishi столкнулся с Suzuki Vitara, вылетевшей на встречную полосу. Итог - у Вирастюка повреждения головы и многочисленные ушибы, его жена - в реанимаци. Не дожидаясь официальной версии, «КП» выслушала владельца Suzuki Vitara. Мужчина уверен: его жена, которая в тот день рулила злосчастным авто, не могла избежать столкновения. А главным виновником аварии он считает водителя ВАЗ-2108. По словам Олега, еще один автомобиль - ВАЗ-2108, выйдя из поворота, вылетел сразу на крайнюю левую полосу. - Такой вот Шумахер, - сокрушается мужчина. - Он ударил своим задним бампером наш Suzuki. Удар пришелся в переднюю часть покрышки. В результате джип резко развернуло влево и он вылетел на встречную полосу. По правде говоря, там должна была быть лобовуха, но супруга сумела вывернуть руль, и касание получилось не лобовое, а боковое. Это и спасло всем жизнь. Тем не менее Олег подозревает, что виновным сделают его супругу. «Автогражданка» всех расходов не покроет, поэтому он уже нанял хорошего адвоката. А тем временем уже вторую неделю доктора столицы воюют за жизнь Вирастюков. Ведь Инна, помимо того что сильно ранена, еще и беременна. Чтобы узнать о ее самочувствии, мы позвонили Василию. Да только разговаривать силач не захотел. Ответил коротко: - Мы надеемся, что все будет хорошо. Более разговорчивым оказался его родной брат Роман. - Я вот только что беседовал с Василием, он мне сказал, что Инна уже встает и ходит по палате, - обнадежил Роман. - Анализы показали - гематома в голове рассасывается. Но, несмотря на улучшения, Инна постоянно жалуется на сильную головную боль. Речь о выписке пока не идет. На вопрос, что с ребенком, Роман немного задумался и ответил: - К счастью, с ребенком все хорошо. Если бы были какие-то проблемы, Василий бы мне сказал.