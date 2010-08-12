В отпуске Янукович ловил ставриду и пел под гитару, -СМИ

Во время своего первого президентского отпуска, который продолжался 27 дней, Виктор Янукович играл в волейбол и ловил рыбу на Южном берегу Крыма. Как пишет газета «Сегодня», президент проводил отпуск в семейном кругу на госдаче №9 в Мухалатке (в 12 км от Симеиза и в 7 км от «Зари»). Рядом с ним постоянно были супруга Людмила Александровна и внуки. По словам рабочих хозблока «девятки», сыновья Александр и Виктор с женами также навещали отца в Мухалатке. Как отмечает издание, у ветеранов «девятки» сложилось приятное впечатление от пребывания на даче Януковича: «Я же здесь с 1983-го и хорошо помню еще приезды Владимира Щербицкого. И вот сейчас, как увидел фигуру Януковича, у меня даже сердце екнуло: «Хозяин вернулся!». Они же оба мужики крепкие, статные. Я-то с Виктором Федоровичем лично не общался, но так со стороны и по рассказам тех, кто был поближе, у меня сложилось впечатление, что он все же характером чуть мягче, душевнее, чем Щербицкий. И все равно чувствуется хватка, мощный характер: если кто попадет под раздачу, мало не покажется. Не то что прежний турист-натуралист». По информации газеты, Янукович отдыхал, как обычный дачник: пляжный волейбол, домино, рыбалка. Президент ловил ставриду и с причала, и выходил в море на катере. И часто улов готовила к столу Людмила Александровна - жарила рыбу, нарезала салаты. Вечерами Янукович не отказывал себе в удовольствии спеть под гитару и под караоке. Кроме того, издание пишет, что по рекомендациям врачей, президенту пришлось исключить любимый теннис и занятия в тренажерном зале. А плавал Янукович чаще в бассейне с заданным температурным режимом, чем в открытом море, где вода была слишком теплой – 28-29 градусов. В Ялте Янукович так ни разу и не появился, хотя его ждали на концерте Тото Кутуньо в «Юбилейном» и даже как-то специально «зачищали» территорию у входа на центральный овощной рынок.